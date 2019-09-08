صور- إيمان أبوطالب تقدم فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

تصوير- هاني رجب:

قدمت الإعلامية إيمان أبو طالب، المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، الذي افتتحت فعالياته صباح الأحد، بفندق الماسة بمدينة نصر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وافتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتأثير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات الحديثة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري، والذي ينظمه قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء في مجال في الذكاء الاصطناعي والنظم الذكية.

يأتي المؤتمر تحت رعاية وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور عدد من المتخصصين في العديد من الدول الرائدة في هذا المجال.​