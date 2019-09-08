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    وزير خارجية العراق يصل القاهرة

    01:22 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    وزير خارجية العراق يصل القاهرة

    مطار القاهرة الدولي

    كتب – طه عبيد:

    وصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام.

    يترأس الحكيم اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ152 الذي يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعد غد الثلاثاء.

    يناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي -الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان وغيرها من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال.

    مطار القاهرة الدولي محمد علي الحكيم وزير خارجية العراق وزراء الخارجية العرب

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