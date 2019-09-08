وزير خارجية العراق يصل القاهرة
كتب – طه عبيد:
وصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام.
يترأس الحكيم اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ152 الذي يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعد غد الثلاثاء.
يناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي -الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان وغيرها من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال.
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