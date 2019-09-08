19 مترًا.. ننشر ارتفاعات المباني الجديدة المسموح بها في 8 أحياء بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 199 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2019، قرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رقم 4507 لسنة 2019.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه "مع عدم الإخلال بالاشتراطات البنائية الخاصة الصادر بها قرارات من السلطة المختصة لبعض التقاسيم والصادرة عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، يضاف إلى الاشتراطات البنائية الخاصة الواردة بقرار محافظ القاهرة رقم 3717 لسنة 2009 بأن يكون الارتفاع المصرح به حال الهدم أو إعادة البناء بأحياء (مصر الجديدة - النزهة - شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر - الزيتون - حدائق القبة - المعادي - غرب القاهرة) هي مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 19 مترًا على أن يسري ذلك على كافة التراخيص التي لم تصدر حتى تاريخ العمل بهذا القرار.