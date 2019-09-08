وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان محطتى مياه الوليدية والتشيكى

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ثانى أيام جولته بمحافظات الصعيد، برفقة اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، وقيادات الوزارة، محطة مياه الوليدية، التي تم تنفيذها، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، لخدمة 350 ألف نسمة، بمنطقة الوليدية و٩ قرى مجاورة، ومشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة التشيكى "أسيوط القديمة"، بطاقة 600 لتر/ثانية، والذى وجه الوزير بالانتهاء من تنفيذه وتشغيله في يونيو المقبل.

وأكد الوزير، أن زيارته تهدف لتقديم دفعة قوية لمعدلات العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية المركزة حاليا في محافظات الصعيد، من أجل توفير جميع الخدمات المختلفة لأهالينا بالصعيد، وبأعلى جودة، موضحاً أن مستوى خدمات المياه والصرف سيرتفع بشكل كبير فى الفترة المقبلة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن وزارة الإسكان تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات المختلفة بمحافظة أسيوط، وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء مدينة أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، وطريق هضبة أسيوط، وهو مشروع تنموى مهم جدا، وسيحقق عوائد تنموية كبيرة فى المحافظة فى الفترة القادمة، مؤكداً أنه تم وضع مخططات وجداول زمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات التى توقف العمل فيها فى فترات سابقة.

وقال الوزير: جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بالمحافظة، وتشمل (استكمال، وزيادة الطاقة، واستبدال المياه الجوفية بالمياه المرشحة) ببعض المراكز بمحافظة أسيوط، لخدمة مليون نسمة بالمحافظة، موضحاً أنه تم إنهاء وجارٍ تسليم عدد من مشروعات مياه الشرب بطاقة 115 ألف م3/يوم، بتكلفة 404 ملايين جنيه، لخدمة 760 ألف نسمة.