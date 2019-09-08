حدث ليلا| تطورات جديدة في وفاة العالم المصري بالمغرب.. وتشديدات على الحدود خوفا من الملاريا

القاهرة-مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، يستعرضها مصراوي في التقرير التالي.

سفير مصر بالمغرب يكشف تفاصيل وفاة العالم المصري النووي أبو بكر عبد المنعم

كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، تفاصيل وفاة العالم المصري النووي أبو بكر عبد المنعم رمضان، بأحد الفنادق في المغرب، قائلًا: إنه تلقّى اتصالًا من السلطات المغربية يوم الخميس يفيد وفاة العالم، وتم الاتفاق على إنهاء الإجراءات، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة: إعلان أسماء مستحقي تعويضات النوبة بلجان تقديم الرغبات

قال وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، إن محافظة أسوان علقت أسماء مستحقي التعويضات من متضرري النوبة ممن لم يسبق تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها والتعويضات المخصصة لكل منهم، في ذات أماكن لجان تقديم الرغبات، للتفاصيل اضغط هنا..

تشديد الرقابة على منافذ أسوان عقب اكتشاف 7 إصابات بـ"الملاريا"

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، اليوم السبت، إن الحجر الصحي والترصد الوقائي نجح في اكتشاف 7 حالات من مصريين وسودانيين مصابين بالملاريا، منهم 3 حالات بمينائي قسطل وآرقين البريان، أحدهما أثبتت التحاليل والفحوصات الطبية أنها سلبية، للتفاصيل اضغط هنا..

نائب رئيس المحطات النووية الأسبق: لا أرى سببًا وجيهًا لتضخيم وفاة العالم المصري بالمغرب

عقَّب الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، على وفاة الدكتور أبو بكر رمضان، العالم المصري والأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة النووية، بالمغرب، موضحًا أن الدكتور أبو بكر خريج كلية الزراعة ومن محافظة القليوبية، للتفاصيل اضغط هنا..

متحدث "الوزراء": رئيس الحكومة وضع حدًّا زمنيًّا لانتهاء مشروع مستشفى سمالوط

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن محافظة المنيا تمثل الجولة السابعة عشرة في جولات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للمحافظات؛ للاطلاع بشكل دقيق على سير العمل وإبداء الملاحظات والتوجيهات واتخاذ القرارات للإسراع من معدلات التنفيد لعدد من المشروعات بالمنيا، للتفاصيل اضغط هنا..

إلغاء رحلات جوية وخدمات قطارات في اليابان مع اقتراب إعصار فاكساي

قررت شركات النقل في اليابان اليوم السبت إلغاء رحلات جوية وخدمات القطارات مع اقتراب الاعصار فاكساي، للتفاصيل اضغط هنا..

غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في قطاع غزة دون إصابات

قالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت ليلة السبت/الأحد على قطاع غزة من دون وقوع إصابات، للتفاصيل اضغط هنا..

إعفاء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من منصبه

أصدر الديوان الملكي السعودي أمرًا بإعفاء وزير الطاقة خالد عبد العزيز الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، للتفاصيل اضغط هنا ..

الأهلي يقرر منع جميع أعضاء المجلس من استخدام "سوشيال ميديا"

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بالإجماع، منع أعضاءه من استخدام وإبداء الرأي على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الفترة المقبلة، للتفاصيل اضغط هنا..

عمومية الزمالك.. 4 أعضاء جدد في مجلس الإدارة.. وتفويض بمناقشة أعمال اللجنة

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بنادي الزمالك، أن عدد الحضور بلغ 30832 عضو من إجمالي 119986 ممن لهم حق التصويت بها، للتفاصيل اضغط هنا..

محمد فايق يروي قصة توجيه عبدالناصر بعودة "صباح" بعد أزمة الضرائب

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يحاول دائمًا لفت الانتباه إلى أهمية الدراما والفن باعتبارها من القوى الناعمة في حل مشاكل المجتمع ودعم علاقات الصداقة مع الشعوب الأخرى، للتفاصيل اضغط هنا..