"بديلة للمميزة".. مصدر: 500 عربة جديدة على خطوط الصعيد بمرواح وتهوية ديناميكية

كتب – أسامة عبدالكريم:

كشف مصدر بهيئة السكك الحديدية، عن تخصيص 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية دياناميكية على خطوط الوجه القبلي بديلة للعربات المميزة، لخدمة ركاب الصعيد، ضمن صفقة 1300 عربة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الهيئة ستتسلم خلال شهر سبتمبر الجاري، أول نموذج لعربات القطارات الجديدة المتعاقد عليها ضمن الـ 1300 عربة القادمة من شركة "ترانسماش" والتي تعتبر الأكبر في تاريخ السكة الحديد.

وأوضح المصدر، أن الصفقة تشمل 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة، وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، إضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (مميزة).

لفت إلى أن تسليم الدفعة الأولى من العربات، وعددها 30 عربة في ديسمبر المقبل.

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