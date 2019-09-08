تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 30

السلوم 22 30

سيوة 22 35

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 25 36

نخل 18 31

نويبع 28 34

طابا 26 32

كاترين 18 27

الطور 25 34

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 30 34

الفيوم 26 34

بني سويف 25 35

المنيا 26 35

أسيوط 26 36

سوهاج 27 37

قنا 28 38

الأقصر 28 39

أسوان 29 39

أبو سمبل 27 37

الوادي الجديد 26 39

شلاتين 29 36

أبو رماد 29 35

حلايب 30 33

رأس حدربة 30 33