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    اليوم .. "خريجي الأزهر" تطلق مبادرة "أوطان بلا إرهاب"

    07:00 ص الأحد 08 سبتمبر 2019
    اليوم .. "خريجي الأزهر" تطلق مبادرة "أوطان بلا إرهاب"

    الشيخ صالح عباس

    كتب – مصراوي:

    تطلق المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، اليوم الأحد، مبادرة ثقافية وتعليمية تحت عنوان "أوطان بلا إرهاب " للطلاب الوافدين، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بمقر جامعة الأزهر بمدينة نصر.

    ويحضر فعاليات إطلاق المبادرة، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبدالفضيل القوصى عضو هيئة كبار العلماء، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور إبراهيم الهدهد المستشار العلمى للمنظمة، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

    وتعقد أولى ندوات المبادرة عقب الافتتاح، ويحاضر بها الدكتور حمدالله الصفتي مدير إدارة الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة.

    خريجي الأزهر مبادرة أوطان بلا إرهاب مركز الشيخ زايد الطلاب الوافدين

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