اتحاد "منتجي الدواجن": بروتوكول مع 3 جهات لاستيعاب إنتاج "صغار المربين"

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الأزمة التي مر بها صغار منتجي الدواجن لم تكن الأولى، مضيفًا: "الحكومة تتحرك الآن لإنقاذ العاملين بهذه الصناعة".

وأضاف "درويش"، فى تصريح لمصراوي السبت، أن الاتحاد العام بصدد توقيع بروتوكول بين الاتحاد والجهات والوزرات المعنية مثل الدخلية وجهاز الخدمة الوطنية والتموين؛ لاستيعاب الطاقة الإنتاجية لصغار المربين، وضمان السيطرة على الأسعار والحد من دور السماسرة.

وقررت وزارة الزراعة والاتحاد العام للدواجن، وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن تلك الجهات الحكومية تحتاج إلى ضمان توفير المجازر والتزامها بمعايير الأمان، مؤكدًا أن صغار المربين يعانون من ارتفاع أسعار العلف والغاز والكهرباء، وعملية التعاقد هي السبيل الوحيد للسيطرة على الأسعار للمستهلك وضمان هامش ربح للمنتج.

وأشار إلى أن التجربة سبق تنفيذها مع وزارة التموين العام الماضي ولكن كانت الكمية محدودة للغاية، وتوقيع تلك البروتوكولات لن يؤثر على تعاقد الشركات الكبرى بل يدعم فكرة التوسع في الإنتاج.

يذكر أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق أكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.