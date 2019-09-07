وزيرة البيئة تؤكد ضرورة دمج البعد البيئي في المناهج الدراسية

القاهرة - أ ش أ:

شددت وزيرة البيئة، على ضرورة دمج البعد البيئي في خطط وسياسات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وأهمية رفع وعي المواطنين، داعية إلى ضرورة دمج البعد البيئي في المناهج الدراسية وتنفيذ برامج توعية للشباب في الجامعات.

جاء ذلك خلال تفقد وزير البيئة، الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث ترأست الوزيرة أحد لجان تقييم المرشحين للانضمام للأكاديمية، في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

واستمعت الوزيرة - خلال تفقدها الأكاديمية، يرافقها رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب - إلى شرح تفصيلي عن طريقة التسجيل في البرنامج وكيفية اختيار المرشحين وأهداف البرنامج وطرق التقييم المختلفة للمرشحين وبرامج التدريب المختلفة للطلاب داخل الأكاديمية.

وأشادت وزيرة البيئة بالتجربة التي تقوم بها الأكاديمية لتأهيل الكوادر الحكومية وتدريبها للمرحلة المقبلة، التي ستسهم في تحسين أداء الجهاز الحكومي في مختلف المجالات، متمنية التوفيق للأكاديمية في رسالتها، مؤكدة دعمها ومساندتها لهذا البرنامج التدريبي.

واتفقت الوزيرة مع الدكتورة رشا راغب على تنفيذ برنامج تدريبي لدمج البعد البيئي في كافة البرامج التدريبية للأكاديمية الوطنية للتدريب والتركيز على البرامج المخصصة للمشاركين في هذه البرامج من الدول الإفريقية، والتركيز ايضا على جهود مصر في الحفاظ على التنوع البيولوجي في ظل رئاسة مصر الحالية لمؤتمر التنوع البيولوجي .