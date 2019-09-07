جابر القرموطي يكشف كواليس عزفه على العود: أسعى لإحياء التراث (فيديو)

كتب مصطفى علي:

كشف الإعلامي جابر القرموطي، كواليس الفيديوهات التي قام بتصويرها مؤخرًا، ونشرها عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وقال القرموطي لمصراوي، السبت: "قمت بتصوير جلستين مع مجموعة من الأصدقاء وفريق إعداد برنامج مانشيت، غنيت فيهما ذهب الليل وطلع الفجر، و"يتعلموا" لعمرو دياب، ونشرتهما على صفحتي بموقع فيسبوك، في إطار توجهي لإعادة إحياء التراث الموسيقي المصري بالتعاون مع مجموعة من الموسيقيين والملحنين المصريين".

وأضاف: "منذ توقف برنامج مانشيت منذ عام، بالإضافة إلى رغبتي في الابتعاد تماما عن السياسة، قررت العودة للموسيقى التي أحبها، حيث كنت مؤديا على العود وأنا في عمر السادسة عشر"، كاشفا عن أن الفيديو القادم له سيشهد أمرا مختلفا وهو الغناء "صولو" - أي منفردا، وسيؤدي أغنية كاملة قد تكون للفنانة فيروز.

وتابع القرموطي "لن أعود لتقديم مانشيت مرة أخرى، ولكن لديّ أنا ومجموعة من الأصدقاء الموسيقيين مشروعا لإعادة إحياء التراث الموسيقي، وهو ما أتمنى تقديمه في برنامج تليفزيوني، خاصة وأن هذا النوع من البرامج لم يعد موجودا منذ برنامج شريعيات للفنان الراحل عمار الشريعي".