رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمنيا

كتب - محمد غايات:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم السبت لمحافظة المنيا، مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، الآثار، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، النقل، ومحافظ المنيا، ورئيس هيئة الاستثمار.

وأشاد رئيس الوزراء بما يقدمه المركز من خدمات تسهم في اختصار الوقت للمستثمر والقضاء على البيروقراطية، وتعمل على سرعة إصدار التراخيص وتأسيس الشركات، وتقديم المركز كل الخدمات للمستثمرين في كل مراحل عمل الشركة منذ تأسيسها، مرورا بمراحل إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي وغيرها، وتضم ممثلين من الجهات المختصة التي لديها السلطة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء النشاط، كما تقدم كل الخدمات المالية والمصرفية والتمويلية، فضلا عن أنها تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل القطاعات والمحافظات من خلال الخريطة الاستثمارية.

من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مركز خدمات المستثمرين بالمنيا يأتي ضمن خطة الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوسع في مراكز خدمات المستثمرين بمختلف محافظات مصر، وذلك في إطار الإصلاح المؤسسي لمناخ الاستثمار، وتفعيلاً لما نص عليه قانون الاستثمار، حيث تضم مراكز خدمات المستثمرين ممثلين مفوضين عن أكثر من 65 جهة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين بالمنيا يخدم نحو 1500 شركة و3700 مستثمر بالمحافظة، ويقدم خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين مثل تأسيس الشركات والمنشآت، واعتماد الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة، واعتماد الجمعيات العامة غير العادية والتعديلات، والخدمات الفنية مثل اعتماد فواتير الاستيراد والتصدير وتطبيق الفئة الجمركية 2% وشهادات الاستيراد والتصدير، والخدمات الحكومية مثل إقامة المستثمرين الأجانب وتراخيص عمل الأجانب، ولجان بدء النشاط، وتقديم الخدمات الخارجية مثل توثيق العقود واستخراج السجلات التجارية والتأشير في السجل التجاري واستخراج البطاقات الضريبية وإصدار التوقيعات الإلكترونية للمستثمرين لاستخدامها في إنهاء الخدمات بدلا من التوقيع اليدوي، ويتواجد في المركز ممثلون عن الجهات الخارجية منها السجل التجاري والضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة ونقابة المحامين والغرفة التجارية والشهر العقاري.

وأوضحت أن العاملين بالمركز مدربون على أعلى مستوى ويتم تدريبهم باستمرار ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتدريب كافة العاملين بمراكز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن هناك حرصا على أن تكون النسبة الأكبر من العاملين في مركز خدمات المستثمرين بالمنيا من أبناء المحافظة ويتم تطبيق هذا الأمر في كافة المراكز، وذلك في إطار توفير فرص العمل للشباب والمرأة بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت الوزيرة أنه تم تنفيذ خطة إصلاحية غير مسبوقة بالاعتماد على أحدث النظم العالمية، شملت تحديث وإنشاء 18 مركزا بكافة أنحاء الجمهورية، حيث تم تحديث مراكز خدمة المستثمرين القائمة في 8 محافظات وهى: (القاهرة، الإسماعيلية، الشرقية، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، الجيزة، الدقهلية)، إلى جانب إنشاء مركز خدمات المستثمرين بالمنيا، ويوجد مراكز جار افتتاحها في بورسعيد والسويس وقنا وجنوب سيناء ومدينة نصر بالمنطقة الحرة، ومراكز أخرى قيد الإنشاء في الفيوم والقليوبية والوادي الجديد والإسماعيلية في إطار تحقيق الانتشار الجغرافي في محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عملت على مواكبة التطورات التكنولوجية في تقديم الخدمات وفقا لأحدث النظم العالمية من خلال رفع قدرة الشبكات وخطوط الربط الإلكتروني لجميع المراكز بالمحافظات، وميكنة خدمات التأسيس والجمعيات والتعديلات، وحجز أسماء الشركات وتقديمها عبر البوابة الإلكترونية، كما تتيح المراكز خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني، وإنشاء نظام أرشفة إلكترونية وبدء المسح الضوئي لملفات الشركات وتحويلها لمستندات رقمية، وميكنة وتحديث نظام انتظار العملاء وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الإلكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي، كما حرصت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على إتاحة البيانات من خلال شاشات تفاعلية بالمراكز لاستعراض القوانين والإجراءات والمستندات والرسوم، وإصدار دليل المستثمر، وإنشاء مكتبة إلكترونية تتضمن القوانين والمنشورات الترويجية، وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين من خلال الخط الساخن 16035.

​