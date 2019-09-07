  • عاجل:"الرقابة النووية" تكشف نتيجة التشريح الأول لجثة العالم المصري بالمغرب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وبيراميدز قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    مدبولي يتفقد مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة

    05:28 م السبت 07 سبتمبر 2019
    مدبولي يتفقد مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة

    رئيس الوزراء في جولة سابقة - أرشيفية

    كتب محمد غايات:
    تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته اليوم إلى محافظة المنيا، مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة التابع لهيئة التنمية الصناعية.

    واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المجمع من جانب وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، وقام بجولة في أقسامه.

    وأوضح وزير التحارة والصناعة أن المجمع يتم تنفيذه على مساحة 80 ألف متر مسطح، ومن المخطط أن يضم 68 وحدة صناعية، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تصل الى 85%، حيث تم تنفيذ 90% من أعمال الكهرباء، وتم تسليم نقاط ربط شبكة المياه والصرف الخارجية، ويتبقى رصف الشوارع وتنسيق الموقع.

    وطالب رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من جميع الإنشاءات والمرافق لطرح المجمع الصناعى على المستثمرين الصناعيين.

    مصطفى مدبولي المنيا رئيس الوزراء مجمع الصناعات

    الخبر التالى:

    "الرقابة النووية" تكشف نتيجة التشريح الأول لجثة العالم المصري بالمغرب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان