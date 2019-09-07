مدبولي يتفقد مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة

كتب محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته اليوم إلى محافظة المنيا، مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة التابع لهيئة التنمية الصناعية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المجمع من جانب وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، وقام بجولة في أقسامه.

وأوضح وزير التحارة والصناعة أن المجمع يتم تنفيذه على مساحة 80 ألف متر مسطح، ومن المخطط أن يضم 68 وحدة صناعية، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تصل الى 85%، حيث تم تنفيذ 90% من أعمال الكهرباء، وتم تسليم نقاط ربط شبكة المياه والصرف الخارجية، ويتبقى رصف الشوارع وتنسيق الموقع.

وطالب رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من جميع الإنشاءات والمرافق لطرح المجمع الصناعى على المستثمرين الصناعيين.