وزير الأوقاف: 50 دولة أكدت مشاركتها في المؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

بدأ ظهر السبت، المؤتمر الصحفي الذي يعقد وزير الأوقاف لإعلان تفاصيل المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "فقه بناء الدول – دراسة فقهية عصرية"، الذي يعقد يومي 15 و 16 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، "نحن بصدد الإعداد للمؤتمر الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفيما يخص التفاصيل الأبرز تم التركيز على تواجد الدول الإفريقية وذلك لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي".

وأشار إلى أن أكثر من ٥٠ دولة أكدت حضور ممثليها، وحوالي ٢٠ دولة إفريقية أكدت حضورها و٥ دول قيد الإجراءات.

ولفت إلى أن بعض الدول بها وزارات أوقاف فيكون التمثيل على مستوى الوزراء، ودول أخرى يكون الممثل الديني هو المفتي أو رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهناك دول يسند الشأن الديني لوزير التعليم، إلا أن معظم الدول التي تم دعوتها، إما من الإفتاء أو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أو نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أو رؤساء مجالس إسلامية.