التضامن:"مودة" تنفذ أحدث فعالياتها بمعسكرات لتوعية شباب الجامعات بمطروح وحلوان

القاهرة- أ ش أ:

نظم المشروع القومي "مودة" أحد مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي الذي يستهدف مواجهة ظاهرة الطلاق، اليوم معسكرا تدريبيا شارك به 190 طالبا وطالبة من 24 جامعة وذلك بمعهد إعداد القادة بحلوان.

وقالت رمزة صدقي مدير المشروع ـ في تصريحات اليوم ـ إن المشروع يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف الفئة العمرية من 18 ـ 25 عاما ويتم التواصل مع تلك الفئات عن طريق تنظيم حملة اتصال مباشر لرفع الوعي وتغيير المفاهيم بين الشباب المقبل على الزواج وذلك عن طريق إعداد مادة علمية موحدة وتدريب الكوادر المنفذة للتدريبات.

وأضافت إنه تم تنظيم معسكر تدريبي آخر بمطروح شارك به ١١٠ شاب وفتاة من شباب الجامعات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

من جانبه، قال الدكتور أيمن عبدالعزيز المنسق التنفيذى لبرنامج (مودة)" إن المعسكر الذي بدأ تنفيذه اليوم يستهدف توعية الشباب من خلال رفع الوعي لديهم بالمهارات الأساسية للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها حيث يتم عمل ورش عمل من خلال التعرف على الخلفيات لديهم عن الزواج من كافة النواحي والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المتوارثة، مشيرا إلى أن حالات الطلاق بلغت ٢١١ ألف حالة سنويا وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".​