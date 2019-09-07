وزير الأوقاف: علاقتنا مع الإمام الأكبر في أفضل حالاتها

كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف، إن علاقة الوزارة بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، في أفضل حالاتها، والتعاون بينهما لا ينكره إلا كل حاقد.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال المؤتمر الصحفي التحضيري لوزير الأوقاف لإعلان تفاصيل المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف تحت عنوان: "فقه بناء الدول - دراسة فقهية عصرية"، الذي عقد ظهر السبت، بأحد فنادق القاهرة، أن كثرة الكلام ليست مطلبا على الإطلاق، فهناك قافلة مشتركة من علماء الأزهر والأوقاف تخرج أسبوعيا مرة من المشيخة وأخرى من الوزارة، وهذا رد كاف، مشددا على أن والتعاون في أفضل حالاته مع الأزهر والإفتاء.

وأشار إلى أن الإمام الأكبر كان حريصا على أن يحضر المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف تحت عنوان: "فقه بناء الدول - دراسة فقهية عصرية"، ولكن لديه ارتباط مسبق يستدعي سفره، وأناب أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، في إلقاء خطابه خلال المؤتمر.​