رئيس الرقابة النووية عن وفاة عالم مصري بالمغرب: لا تستبقوا التحقيقات

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن وفاة الدكتور العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي السابق، بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وهو أستاذ متفرغ حاليا، تحظى باهتمام كبير، بعد أن وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، في مدينة مراكش المغربية.

وقال رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لمصراوى، إن الخارجية المصرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابعان مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات لحظة بلحظة، مؤكدا أنه حتى اللحظة لا أحد يعرف سبب الوفاة.

وأكد أن العالم المصري كان يشارك في فاعليات ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمغرب.

وشدد على أن كل ما يكتب حاليا ليس له أي صحة على الإطلاق نهائيا، مطالبا وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة بعدم استباق التحقيقات التي ستكشف بالتفصيل أسباب الوفاة الحقيقية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أمرت النيابة العامة في مراكش، أمس، بتشريح جثة العالم مصري، بعدما توفى في ظروف غامضة خلال إقامته بأحد الفنادق المصنفة في المنطقة السياحية.

وانتقل "رمضان" إلى مصحة خاصة، إثر إصابته بمغص في معدته داخل غرفته في الفندق، حيث كان متواجدا هناك لحضور مؤتمرا عربيا حول الطاقة، قبل أن يفارق الحياة إثر إصابته بسكتة قلبية.

ووضعت جثة العالم الراحل بمستودع الأموات بمراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، حتى يتم لاحقا تسليمه لعائلته ودفنه.

وانتقلت عناصر الشرطة إلى الفندق، فور علمها بالموضوع من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الحادث، ووجهت عينات من دمه لأحد المختبرات الطبية في المغرب لمعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن تسمم أم لا.​