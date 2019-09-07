16 سبتمبر.. مؤتمر دولي في العلوم والتنمية المستدامة بـ "قومي البحوث"

القاهرة- أ ش أ:

يعقد المركز القومى للبحوث مؤتمره العلمي الدولي الأول فى العلوم والتنمية المستدامة بالتعاون مع معهد جرينوبل بفرنسا، خلال الفترة من 16- 18 سبتمبر الجاري، بحضور السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا فى القاهرة .

وقال الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، في تصريح اليوم، إن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار التعاون المستمر بين المركز القومي للبحوث والمركز الثقافي الفرنسى، وفي إطار العام الثقافى المصري-الفرنسي ٢٠١٩، وبناء على اتفاقية التعاون العلمي بين المركز ومعهد جرينوبل بفرنسا، والتي تتضمن تنظيم مؤتمر دولى مشترك يعقد بالتبادل بين مصر وفرنسا.

وأوضح أن المؤتمر يتناول ستة محاور تضم أهم أهداف التنمية المستدامة وتشمل الصحة، والصناعة، والابتكار، والتغذية، والطاقة، والمياه، وكذلك البيئة والتغيرات المناخية، لافتا الى أنه سيشارك في المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين فى مصر وفرنسا ونظرائهم من المتخصصين في العالم لعرض أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التنمية المستدامة بما يسهم في حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية بما يتواكب مع خطة الدولة 2030.

وأضاف أنه سيتم على هامش المؤتمر ،توقيع أكثر من اتفاقية دولية بين المركز القومي للبحوث والعديد من المعاهد والجامعات والهيئات الدولية بما يكفل تبادل الخبرات بين المركز وكافة الأطراف المشاركة.​