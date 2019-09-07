"الطفولة والأمومة" يتدخل لإحباط زواج طفلين بالغربية

كتب - أحمد جمعة:

رصد المجلس القومي للطفولة والأمومة خبرا متداولا في عدد من وسائل الإعلام بشأن واقعة إعداد عائلتين حفل خطوبة طفلين تترواح أعمارهما ما بين "12 – 15 " سنة بمنزل وسط قرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية.

وجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على الفور بتحرير بلاغ بخط نجدة الطفل 16000 حمل رقم 721 بتاريخ 6 سبتمبر 2019 ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.

وأشارت " العشماوي" إلى أنه تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية وإحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل لإعمال شئونها وتقديم التوعية للأسرتين بمخاطر الزواج المبكر، كما تم إبلاغ النيابة العامة لأعمال شئونها بما يلزم من اجراءات تمنع إتمام زواجهما قبل بلوغهما السن القانونية وهو سن 18 عام وذلك باعمال حكم المادة 98 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنته من إنذار متولي أمر الطفلين كتابة وأخذ كافة التعهدات اللازمة التي من شأنها حماية الطفلين ولتلافي كافة أسباب تعرضهما للخطر وفق ما ورد بالبندين الأول والثاني من المادة 96 من ذات القانون.

وذكرت في بيان اليوم، أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية قامت بإجراء مقابلة مع أسرة الطفلين لتقديم المشورة الأسرية بمخاطر وأضرار الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهما السن القانونية.

وأكدت "العشماوي" أنه من غير المقبول الزج بالأطفال في مثل هذه الأفعال التي تقضي على براءتهم وطفولتهم وتتنافي مع مصلحتهم الفضلي.