كاميرات لاصقة وسيارات لمرافقة الرؤساء.. ننشر خطة القاهرة لتطوير الخدمات الأمنية

كتب- محمد نصار:

انتهت محافظة القاهرة من إعداد مخطط رؤية تطوير العاصمة 2030 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتستهدف النهوض بالعاصمة وتطويرها على مختلف الأصعدة من أجل علاج المشكلات التي تعاني منها القاهرة حاليًا وتجنب أي مشكلات قد تنتج خلال السنوات المقبلة.

وينشر "مصراوي" تفاصيل الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030 فيما يتعلق بخطط الارتقاء بمنظومة المرور والخدمات الأمنية في العاصمة.

تستهدف محافظة القاهرة في خطتها غلى الارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية في قطاعات (المرور - الحماية المدنية - شرطة المرافق) وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الأمني وتوفير الأمان للمواطن وذلك من خلال عدة إجراءات منها:

أولًا: قطاع المرور

- شراء أوناش مرورية مجهزة لرفع السيارات.

- شراء موتوسيكلات مرور خدمة شاقة.

- شراء سيارات ركوب صالون.

شراء سيارات بيك أب.

- شراء أجهزة لاسلكية.

- شراء كاميرات مراقبة بمحاور وميادين العاصمة.

- شراء كاميرات محمولة للمرور.

- شراء أجهزة رادار لضبط المخالفات المرورية.

- شراء سيارات ركوب تستخدم لمرافقة رؤساء الدول والوفود المرافقة أثناء الزيارات الرسمية.

- شراء كاميرات لاصقة.

ثانيًا: الحماية المدنية

- شراء سيارات إطفاء.

- عمل عمرات جسيمة لسيارات الإدارة.

- شراء مدافع عادية بالطلقات.

- شراء سلالم هيدروليكية.

- شراء أجهزة الكشف عن أبخرة المفرقعات.

- شراء أجهزة شفط دخان كبير.

- شراء بوابات كشف المعادن.

- شراء أجهزة للتنفس.

- شراء أجهزة ثاني أكسيد الكربون.

- شراء بدل للتعامل مع المفرقعات بمشتملاتها.

- شراء بدل مكافحة الحريق كاملة.

- شراء مدافع.

- شراء معدات إنقاذ.

- شراء أجهزة بحث عن المتفجرات.

ثالثًا: شرطة المرافق

- توفير سيارات إنقاذ مركزي.

- منصات رفع ذاتية الدفع متحركة "ونش صعود".

- أوناش سحب سيارات.

- كاميرات محمولة شخصية.

- مولدات كهربائية.