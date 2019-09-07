بعد قليل.. قطع الكهرباء عن 15 منطقة وقرية بالأقصر

القاهرة- مصراوي:

أعلنت هندسة كهرباء إسنا جنوب الأقصر، قطع التيار الكهربائي اليوم السبت عن 15 منطقة وقرية، لإجراء أعمال الصيانة للمحولات والمحطات لخدمة المواطنين خلال فصل الشتاء.

وذكرت شركة الكهرباء، أن فصل التيار الكهربائي من الـ8 صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة، عن مناطق "شارع البحر – الإدارة الصحية – مركز الشرطة – مجلس مدينة إسنا"، وفي منطقة غرب إسنا سيتم فصل الكهرباء من الـ5 صباحا حتى الـ3 عصرا، عن قرى "توماس 1 – توماس 2 – توماس الوسطى – أحمد سعيد – باويل – الزنيقة – أبو زعفة – توماس 3- الدابودية – قرية 4 – أصفون الجزء الغربي".