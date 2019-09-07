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    اليوم.. مؤتمر صحفي للأوقاف بشان استعدادات "فقه بناء الدول"

    04:39 ص السبت 07 سبتمبر 2019
    اليوم.. مؤتمر صحفي للأوقاف بشان استعدادات "فقه بناء الدول"

    وزارة الأوقاف

    القاهرة- مصراوي:

    يعقد وزير الأوقاف، السبت، مؤتمرًا صحفيًّا تحضيريًّا للمؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف تحت عنوان: "فقه بناء الدول – دراسة فقهية عصرية".

    ويعرض الوزير بعض الأمور المهمة الخاصة بالمؤتمر، كما يعقد اجتماعا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحضيرا لأعمال المؤتمر، كما سيتم عرض لأهم البحوث المقدمة والشخصيات المشاركة ونبذة عن السيرة الذاتية لبعضهم.​

    وزير الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فقه بناء الدول الفقه مؤتمر صحفي

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