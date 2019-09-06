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    وزير التموين: مد معرض "أهلًا مدارس" حتى 10 سبتمبر الجاري

    11:47 م الجمعة 06 سبتمبر 2019
    وزير التموين: مد معرض "أهلًا مدارس" حتى 10 سبتمبر الجاري

    معرض أهلاً مدارس

    كتب- محمد سامي:

    صرح وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه تقرر مد معرض "أهلاً مدارس"، إلى يوم العاشر من سبتمبر الجاري؛ وذلك نظرًا لحالة الإقبال الشديد من المواطنين وأولياء الأمور.

    وقال الوزير، في بيان الجمعة، إن الوزارة سعدت بحالة الرضا من المواطنين على المعرض، حيث أشادوا بالخصومات وتنوع الأدوات المكتبية والمدرسية، وجودة المنتج والسعر المرضي لهم.

    وكان الوزير، أشار في افتتاح "أهلًا مدارس" إلى أهمية دور العارضين في تحقيق الهدف المرجو من المعرض، وأن مستلزمات المدارس يحتاجها كل منزل وأسرة، ولابد وأن تكون بأسعار مناسبة.

    ووجدت الوزارة- وخلال الأيام الماضية- اقبالاً غير مسبوق، بصالة جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر، من الساعة 10 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًا، وبسبب كثافة الإقبال، تم مد فترة المعرض إلى يوم ١٠ سبتمبر الجاري، وفي نفس المواعيد المقررة.

    معرض أهلا مدارس وزارة التموين مستلزمات المدارس
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