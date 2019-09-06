مصر في أسبوع| تحويل "التوك توك" لخردة.. وتأسيس أول مدرسة للمجوهرات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة كان أبرزها، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، حيث استقبله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما شهد الأسبوع عودة الرئيس إلى القاهرة بعد جولة شملت فرنسا واليابان والكويت. كما وجه رئيس الوزراء ببدء برنامج استبدال "التوك توك" بسيارات "ميني فان"، وأعلنت "التعليم" تفاصيل أول مدرسة لصناعة المجوهرات في مصر.

السبت

السيسي لرئيس "ميتسوبيشي": مصر تمتلك إمكانيات انطلاق الصناعات اليابانية للعالم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محوراً مهمًا لطل الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يهنئ الشعب المصري برأس السنة الهجرية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد، للتفاصيل اضغط هنا..

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

قدمت السيدة انتصار السيسي التهئنة للشعب المصري بمناسبة بداية السنة الهجرية، للتفاصيل اضغط هنا..

اجتماع منتصف سبتمبر.. وزارة الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن سد النهضة

قال وزير الموارد المائية والري، إنه فيما يتعلق بمستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فقد أبلغت مصر دولتي إثيوبيا والسودان بالرؤية المصرية لأسلوب الملء والتشغيل أثناء فترات الفيضان والجفاف وطبقا لحالة الفيضان فى إطار تعاوني وبما يحقق أهداف إثيوبيا وأهمها التوليد المبكر للطاقة دون ‎الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية، للتفاصيل اضغط هنا..

برفقة أمير الكويت.. السيسي يصل "قصر بيان" بعد استقبال رسمي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر بيان بالكويت، برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ وذلك في مستهل زيارته إلى الكويت التي تستغرق يومين، للتفاصيل اضغط هنا..

الأحد

الرئاسة تنشر تفاصيل زيارة السيسي للكويت (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في لقاءات منفصلة بمقر إقامته بالكويت كل من رئيس مجلس الأمة الكويتي، ورئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي لأمير الكويت: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه اليوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان الكويتي أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية - الكويتية بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدا في هذا الإطار بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة الكويتي لتعزيز العلاقات بين البلدين، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يصل القاهرة بعد جولة شملت فرنسا واليابان والكويت

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، قادما من الكويت بعد جولة استغرقت تسعة أيام شملت فرنسا واليابان والكويت، للتفاصيل اضغط هنا..

متحدث القوات المسلحة ينشر برومو التصويت للموسيقات العسكرية- فيديو

نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، برومو التصويت لصالح الموسيقات العسكرية للمهرجان الدولى الـ12 للموسيقات العسكرية بروسيا، للتفاصيل اضغط هنا..

الاثنين

بتخفيض 30%.. معرض "أهلا مدارس" يفتح أبوابه للجمهور

فتح معرض "أهلاً مدارس"، المقام بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، أبوابه للجمهورمن الساعة 10 صباحًا وحتى 9 مساء، حتى يوم 8 من سبتمبر الجاري، ويتضمن المعرض جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وكذلك توفير منتجات السلع الغذائية الأساسية للطلاب من خلال الشركات التابعة للوزارة، وكذلك الشركات الأخرى بسعر الجملة، للتفاصيل اضغط هنا..

مدبولي يبحث تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمناقشة سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في كافة القطاعات، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، للتفاصيل اضغط هنا..

المتحدث العسكري يطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء "شائعات" مواقع التواصل

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في كافة المجالات وحريصة على توضيح الحقائق للرأي العام من خلال وسائل الإعلام، للتفاصيل اضغط هنا..

المتحدث العسكري: 5 ملايين مدني يعملون في 2300 مشروع تشرف عليها القوات المسلحة

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة تعلن عن أي مشروعات تدعم جهود الدولة فيها تشارك فيها للرأي العام بكل شفافية مطلقة ولها بيانات رسمية عن ذلك، للتفاصيل اضغط هنا..

الثلاثاء

المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي تلتقي السيسي وتشيد بالاقتصاد

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، السيدة كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، للتفاصيل اضغط هنا..

"التعليم" تعلن تفاصيل أول مدرسة لصناعة المجوهرات في مصر

وقع وزير التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع شركة "Egypt gold" للمجوهرات؛ لإنشاء المدرسة الأولى في الشرق الأوسط المتخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وهي مدرسة Egypt gold للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور، للتفاصيل اضغط هنا..

الإسكان تكشف موعد بداية الاستعلام لحاجزي الإعلان التاسع بأكتوبر

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه من المتوقع أن يبدأ الاستعلام الميداني لحاجزي الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر، خلال الشهرين المقبلين، للتفاصيل اضغط هنا..

الأربعاء

وفاة عبدالله نجل محمد مرسي إثر أزمة قلبية

أكد مصدران، وفاة الابن الأصغر للرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، إثر تعرضه لأزمة قلبية، مساء الأربعاء، للتفاصيل اضغط هنا..

الأعلى للإعلام : معايير التغطية ملزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين وتشمل "الأكواد"

قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، إن المعايير التي صدرت اليوم هي واحدة من أهم أدوات الإعلام وهي تمثل قواعد العمل المهنية الملزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين وتحدد مواصفات الخبر وقواعد التغطية الإعلامية وتضمن حقوق المشاهدين والإعلاميين، للتفاصيل اضغط هنا..

بيان من الحكومة بشأن شهادات قناة السويس وموعد رد قيمتها

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، عاري تمامًا عن الصحة، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تعلق على تأثير تحرير الدولار الجمركي في الأسعار

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي- عارٍ تمامًا عن الصحة، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تنفي جمع تبرعات من المصريين بالخارج لتمويل مؤتمرات وزارة الهجرة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول جمع وزارة الهجرة تبرعات من المصريين المُقيمين بالخارج لتمويلمؤتمرات الوزارة مع الجاليات المصرية ومنها "ملتقى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج" الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2019، عاري تمامًا عن الصحة، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تعلن حالات حرمان الابنة "غير المتزوجة" من معاش والدها (بيان رسمي)

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عاماً وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، عاري تمامًا عن الصحة، للتفاصيل اضغط هنا..

الخميس

رئيس الوزراء يٌوجه ببدء برنامج استبدال "التوك توك" بسيارات "ميني فان"

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض، للتفاصيل اضغط هنا..

تطورات لبنان وسوريا وفلسطين.. تفاصيل لقاء السيسي وجنبلاط

كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، اليوم بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوافق على اتفاق قرض بـ300 مليون دولار لبرنامج خدمات الصرف الصحي

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ300 مليون دولار أمريكي والموقع في إندونيسيا بتاريخ 13 أكتوبر 2018، للتفاصيل اضغط هنا..

"الأعلى للإعلام": حظر تأجير أو استيراد أجهزة البث من خارج الجهات الرسمية

حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قيام الشركات والفضائيات بتأجير أو استيراد أجهزة (sng) وأجهزة البث الأخرى، إلا من الجهات الثلاث المالكة لهذا الحق في جمهورية مصر العربية وهي: مدينة الإنتاج الإعلامي والهيئة الوطنية للإعلام وشركة ANA، للتفاصيل اضغط هنا..

البيئة: لا مساس بمحمية الغابة المتحجرة في التجمع الخامس

أكدت وزارة البيئة، أنه لا مساس بمحمية الغابة المتحجرة بالتجمع الخامس، وأن جميع أعمال الهدم والبناء للسور القريب من المحمية تقع فى نطاق المخصص لوزارة الاسكان وطبقا للاشتراطات البيئية، للتفاصيل اضغط هنا..

الجمعة

الإسكان: الإعلان عن أكبر طرح للأراضي والشقق بالمدن الجديدة خلال أيام

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم خلال أيام، الإعلان عن أكبر طرح للأراضي السكنية، والخدمات، والفيلات، والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، بالمدن الجديدة، للتفاصيل اضغط هنا..

حظر استيراد الدواجن.. ضمن 3 قرارات للزراعة واتحاد المنتجين

أعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، صباح اليوم الجمعة، أنه في ظل التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها، للتفاصيل اضغط هنا..