أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية تدعو الأمة لنبذ العنف والعيش بسلام وإخاء

القاهرة- (أ ش أ):

دعا الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الأمة كلها إلى نبذ العنف والعيش في أمن وسلام وإخاء وطني؛ ليتحقق المعنى المقصود من الهجرة النبوية، التي بيَّنها النبي صلى الله في حديثه الشريف، "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه".

وطالب عضو هيئة كبار العلماء- في خطبة الجمعة التي ألقاها في الجامع الأزهر ودار موضوعها حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية- بالتوبة إلى الله عز وجل والبعد عما نهى الله عنه وهجر الذنوب والحروب، ونزع فتيل الأزمات، والدخول في السلم كافة.

واختتم خطيب الأزهر، حديثه بالإشارة إلى دور الأزهر الشريف في الحفاظ على موروثات الهجرة النبوية قائلًا: "إن الأزهر يحمي أشرف تراث في الوجود ويضم في أروقته المباركة المسلمين من كل الأرض ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ويرسل بعلمائه إلى أرجاء المعمورة لينشروا دين الله تعالى في كل الأرض بالحكمة والموعظة الحسنة".