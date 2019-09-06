مصر تنظم أول مؤتمر دولي لتنمية الثروة السمكية في إفريقيا

كتب - أحمد مسعد:

شهدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أولى جلسات التحضير لمؤتمر ومعرض الاستزراع السمكي الذي ينظمه الفرع الإفريقي African Chapter للجمعية العالمية للاستزراع السمكي World Aquaculture Society بالتعاون مع مصر.

ويعقد المؤتمر في نوفمبر 2020 لتنمية الثروة السمكية بين الدول الإفريقية والذي يعتبر أول مؤتمر يجمع الخبراء والعاملين في مجالات التنمية المستدامة للثروة السمكية لزيادة الإنتاج وسد الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك وتوفير البروتين الحيواني وفتح أسواق تصدير الأسماك إلى افريقيا.

حضر اللقاء ماريو ستيل أحد مسئولي الجمعية العالمية للاستزراع السمكي، والدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وبعض أعضاء اللجان المنظمة للمؤتمر.

وقالت "محرز" في تصريحات صحفية، إن اختيار مصر لعقد هذا المؤتمر الدولي الهام نظراً لموقعها الجغرافي المتميز في أفريقيا والشرق الأوسط، وقيامها برئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019، وأيضا لسمعتها العالمية في الاستزراع السمكي خاصة أسماك البلطي والبوري، حيث إن إنتاج الاستزراع السمكي في إفريقيا 2.2 مليون طن نصيب مصر منهم 1.5 مليون طن.

وأضافت، أن المؤتمر سوف يعقد خلال الفترة من 7-10 نوفمبر 2020 لتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول الإفريقية، والذي تصاحبه ورش عمل وبحوث علمية وتطبيقية لمجالات تنمية الثروة السمكية، وكذلك معارض للشركات المتخصصة في مجالات تصنيع العلائق والإضافات السمكية والمعدات اللازمة لتكثيف نظم الاستزراع السمكي، وشركات إنتاج أدوية مقاومة وعلاج أمراض الأسماك.