وزير التعليم العالي يبحث التعاون في مجال علوم الفضاء مع الإمارات

كتب - محمد قاسم:

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أوجه التعاون بين البلدين في مجال علوم الفضاء، وذلك بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وأشاد الوزير، في بيان اليوم الجمعة، بالعلاقات الأخوية بين مصر والإمارات في كافة المجالات، والتي تتسم بالعمق والتعاون البناء، مؤكدا دعم مصر هذه العلاقات واستمرارها والوصول بها إلى مستوى أكثر تميزاً.

وأكد الوزير حرص مصر على التعاون مع أشقائها من الدول العربية في مجال الفضاء، مشيراً إلى أهمية مبادرة التحالف العربي المقرر توقيعها في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 11 دولة عربية؛ بهدف إنشاء قمر صناعي لخدمة أغراض التنمية بالدول العربية، والتي تقدمت بها دولة الإمارات في مؤتمر القمة العربية التي عقدت بتونس شهر مارس الماضي؛ لتأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائي"، من خلال تخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

وأشار إلى أهمية مدينة الفضاء المصرية لتكون مركزاً لتدريب الكوادر المختلفة بالدول العربية في مجال علوم الفضاء وتطبيقاتها، خاصة أن هذه المدينة سوف تستضيف المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إلى أن وكالة الإمارات للفضاء تبني خططها المستقبلية وفقاً لأفضل الأسس والمعايير العالمية، حيث عملت الوكالة على استراتيجية وطنية لقطاع الفضاء مدتها 10 سنوات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للفضاء تحدد المبادرات والمشاريع الفضائية التي تحقق رؤية الإمارات، وتتكون من ستة أهداف و20 برنامجاً و80 مبادرة تسهم في تحقيق طموحات الدولة الفضائية على مدار السنوات العشر المقبلة.

وأضاف أن الإمارات تمتلك 10 أقمار اصطناعية في المدار، بالإضافة إلى ٨ أقمار اصطناعية في مرحلة التصنيع والتجهيز للإطلاق، موضحا أن الدولة سوف تطلق «مسبار الأمل» العام المقبل، وقمرين هما «مزن سات» و«دي إم سات» للمراقبة الفضائية العلمية، موضحاً أن معدل إطلاق الأقمار الاصطناعية الإماراتية يتراوح بين قمرين إلى ثلاثة أقمار سنوياً، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وبحث الجانبان أوجه التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الإمارات للفضاء، وتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة مع وكالة الفضاء بالإمارات في مارس الماضي؛ بهدف التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء، والاستفادة من التجربة الإماراتية التي قامت بها وكالة الفضاء بالإمارات لتنمية الوعي المجتمعي بثقافة الفضاء، فضلا عن الاستفادة من التجربة الإماراتية في آلية تفاعل وكالة الفضاء مع وسائل الإعلام المحلي والدولي.

حضر اللقاء المهندس ناصر بن حماد رئيس شئون المنظمات والعلاقات الدولية بوكالة الإمارات للفضاء، والدكتور محمد إبراهيم مدير معمل الاختبارات الوظيفية للقمر الصناعي المصري.

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