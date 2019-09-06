الري: إزالة 511 حالة تعد على النيل بالمحافظات في أسبوع

كتب - أحمد مسعد:

تلقى وزير الري، تقريرًا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات والتي تضمنت إزالة 511 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع.

وبحسب بيان لوزارة الري، اليوم الجمعة، نفذ قطاع حماية النيل 114 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما نفذ قطاع الري 297 على منافع الري، إلى جانب تنفيذ هيئة الصرف 100 إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد، نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل عدة حملات مكثفة خلال الأسبوع، وأسفرت عن تنفيذ 114 إزالة شملت 5 إزالات بمحافظة الغربية، و 5 إزالات بمحافظة المنوفية، وعدد (31) ازالة بمحافظة البحيرة وعدد (9) بمحافظة كفر الشيخ وعدد (42) إزالة بمحافظة المنيا وعدد (6) إزالات بمحافظة أسيوط، وإزالة بمحافظة سوهاج، و12 إزالة بمحافظة قنا، و3 إزالات بمحافظة أسوان.

كما قام قطاع الري بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات على مدار السبعة أيام الماضية وأسفرت عن تنفيذ عدد (297) إزالة شملت إزالة عدد (132) بمحافظة القليوبية و8 إزالات بمحافظة المنوفية، وإزالة واحدة بمحافظة الدقهلية و37 بمحافظة أسيوط، و37 بمحافظة سوهاج، و4 بمحافظة الشرقية .

تنوعت الإزالات مابين مباني خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

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