استبدال "التوك توك".. هبوط الدولار والقضاء على 6 إرهابيين- صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، حرص مصر على سلامة وأمن استقرار لبنان.

كما تابعت تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تولي اهتماما خاصا بتقديم كل ما لديها من خبرات في المجالات التنموية التي تمثل أولوية لدى لبنان الشقيقة، وأبرزت أيضا اجتماع رئيس الوزراء مع وزيري المالية والتنمية المحلية، ووجه مدبولي بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال سيارات آمنة ومرخصة بدلا من مركبة (التوك توك).

وواصلت الصحف متابعة جهود وزارة الداخلية لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، وأعلنت الداخلية مقتل 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية.

وفي الشأن الاقتصادي ، أبرزت الصحف إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 21.9 %، كما ركزت على الإقبال الشديد الذي شهدته فروع البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس (الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس) لاسترداد قيمة هذه الشهادات التي تم إصدارها في 4 سبتمبر 2014 بمناسبة حفر قناة السويس الجديدة.

واهتمت الصحف - أيضا - بإعلان الشركة الوطنية المالطية عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة بعد توقف رحلاتها إلى مصر لمدة 12 عاما.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتجنيبه مخاطر الصراعات في المنطقة وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه.

وذكرت صحيفة (الأهرام) - نقلا عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي - أن الرئيس رحب بلقاء جنبلاط، مؤكدا الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، مثمنا الدور البناء الأساسي الذي يقوم به جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.

وأوضح راضى أن اللقاء تناول سبل تعزيز اطر التعاون الثنائي بين البلدين وإمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في المجالات التنموية كذلك دفع التبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين.

وفي الشأن الحكومي، نقلت صحيفة (الأخبار) عن رئيس الوزراء تأكيده - خلال استقباله منصور بطيش وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني وعادل افيونى وزير الدولة لشئون تكنولوجيا المعلومات بحضور وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة وسفير لبنان لدى مصر - أن مصر تولي التعاون مع لبنان اهتماما خاصا لتقديم كل ما لديها من خبرات في المجالات التنموية التي تمثل أولوية لدى لبنان الشقيق.

وذكرت الصحيفة أن المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد صرح بأن الوفد اللبناني يزور مصر - حاليا - للمشاركة فى اجتماعات الدورة العادية رقم 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدولة العربية.

وأضافت أن الوزير اللبناني تطرق - خلال اللقاء - إلى الأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها لبنان، والتي تعود في جزء منها إلى تداعيات الظروف الإقليمية المضطربة، معربا عن تطلع لبنان للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي.

وفي شأن حكومي آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس الوزراء وجه - في اجتماع حضره وزيرا المالية والتنمية المحلية واللواء ألبير زكي بالإدارة العامة للمرور - بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال بسيارات آمنة ومُرخصة بدلا من "التوك توك" مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي القول إن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، ويوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، بالإضافة إلى الآلاف من فرص العمل.

أمنيا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزرة الداخلية أكدت مقتل 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية.مشيرة إلى أن الوزارة قالت إنه في إطار جهود مواجهة التنظيمات الإرهابية وجهت الأجهزة الأمنية ضربة استباقية للعناصر الإرهابية بصحراء الواحات البحرية، ودهمت قوات الأمن وكرا للإرهابيين في خيمة المنطقة الجبلية فأطلق الإرهابيون النار على القوات؛ ما اضطرها إلى مبادلتهم إطلاق النار فلقى 6 إرهابيين مصرعهم .

اقتصاديا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أمس أن قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر يونيو الماضي بلغت 3.38 مليار دولار مقابل 4.33 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 21.9%.

وأضافت أن بيان الجهاز ذكر أن الصادرات المصرية ارتفعت خلال يونيو 2019، بنسبة 4.3% وبلغت 2.30 مليار دولار.. وفي الوقت نفسه واصلت أسعار الدولار هبوطها لليوم الثاني على التوالي، وتراجعت بنحو 3 قروش في تعاملات أمس ليسجل في عدد من البنوك 16.43 جنيه للشراء ونحو 16.53 جنيه للبيع .

وفي شأن اقتصادي آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن فروع البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس (الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس) شهدت إقبالا كبيرا أمس في اليوم الأول من استرداد قيمة هذه الشهادات التي تم إصدارها في 4 سبتمبر 2014 بمناسبة حفر قناة السويس الجديدة وبلغت قيمتها 64 مليون جنيه ساهم فيها 1.1 مليون مواطن .

وأشارت إلى أن المودعين أقبلوا على استبدال شهادة قناة السويس بأوعية ادخارية أخرى طرحتها البنوك الأربعة، لافتة إلى أن البنوك الأربعة استعدت بأنواع متعددة من الشهادات الادخارية، وطرح البنك الأهلي 4 شهادات وبنك مصر شهادتين والقاهرة شهادتين وقناة السويس شهادة تحت اسم الحصاد.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الشركة الوطنية المالطية أعلنت عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة بعد توقف رحلاتها إلى مصر لمدة 12 عاما، مضيفة أن وزارة السياحة أعربت عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر؛ مما يؤكد أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية ويعد مؤشرا على النجاح الذي تحققه السياحة المصرية.

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