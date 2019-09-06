اليوم.. إطلاق قافلة مشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف إلى العاشر من رمضان

كتب - محمود مصطفى:

يطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الجمعة القافلة التوعوية المشتركة مع وزارة الأوقاف إلى مدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن الخطة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بالانتشار في المدن الجديدة والبعيدة عن الحيز العمراني والتواصل المباشر مع الناس.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة تتناول الحديث عن مجموعة من القيم المجتمعية المهمة، كما تستعرض مواقف النبي وصحابته الكرام في الهجرة النبوية المباركة والدروس المستفادة منها في كيفية بناء الدولة الحديثة القائمة على علاقة الإنسان بربه.

وأضاف "عياد"، أن هذه القوافل المشتركة توضح أهمية التعاون الفعال في المجال الدعوي بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف وجميع المؤسسات والهيئات المعنية بالخطاب الديني.

وتضم القافلة المقرر انطلاقها غدا كل من: الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، والدكتور عطا السنباطي عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور حسين مجاهد بكلية الشريعة، وعددا من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف.​