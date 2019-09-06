اليوم.. انطلاق "ماراثون الدراجات" في الشروق

(مصراوي):

تنطلق اليوم الجمعة، في الثامنة صباحا، فعاليات "ماراثون الدراجات" لجميع المراحل العمرية، بمسار الدراجات بالمحور الأوسط بمدينة الشروق بطول 8 كيلومترات، تحت رعاية جهاز مدينة الشروق، وإشراف الاتحاد المصري للدراجات، في إطار جهود جهاز المدينة لتوفير الأنشطة الرياضية والترفيهية لسكان المدينة.

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه سيتم إتاحة 50 دراجة مجاناً للمشاركين في الماراثون، وتقديم هدايا عينية للفائزين، وتسليم الدراجات للراغبين في المشاركة بأولوية الحضور.