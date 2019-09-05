وزيرة الثقافة تفتتح معرض المسرح في صورة بالهناجر- صور

كتب- محمد عاطف:

افتتحت وزيرة الثقافة، مساء الخميس، معرض نتاج ورشة المسرح في صورة والتى نظمتها إدارة النشاط الثقافي والفني بقطاع شئون الإنتاج الثقافى، وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون وبحضور الشاعر عماد عبد المحسن مدير الادارة ومحمد الدسوقي مدير مركز الهناجر.

وقالت وزيرة الثقافة إن عمليات ترقية مفردات المنظومة الإبداعية فى مصر مستمرة، وتأتي ورشة المسرح فى صورة كأحد نماذج التطوير الجارى فى مختلف المجالات الفنية والثقافية، مشيرة إلى تعدد مسارات الإستراتيجية الهادفة إلى استنبات أجيال جديدة من الأفذاذ وإثراء الخبرات الموجودة على الساحة فعلياً ، مؤكدة ايمان الوطن بدور القوى الناعمة وتأثيرها الايجابى فى المجتمع.

يشار إلى أن معرض نتاج ورشة المسرح فى صورة يضم 82 عملا فوتوغرافيا من إبداعات 10 من مصورين هم داليا ابراهيم، رشا سلامة، شهد محمد، محمد شحاته، طارق الصغير، منى عبد الكريم، نور الهدى فؤاد، محمد أحمد، أمير ماهر ورمضان على تم تدريبهم على التقنيات الحديثة لتصوير الأعمال المسرحية تحت إشراف الفنانين ايمن لطفى والسيد عبد القادر.

ويتناول المعرض مشاهد ولقطات من مجموعة عروض مسرحية أقيمت خلال فترة الورشة من 17 حتى 31 أغسطس الماضى منها: ترنيمة الفلاح الفصيح، بهية، أليس في بلاد العجائب، سينما مصر، طقوس الإشارات، بيت الاشباح، تسجيل دخول، نزهة في أرض المعركة، أيام صفراء، حدث في بلاد السعادة، البؤساء وغيرها.