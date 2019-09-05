وزارة البيئة: متابعة أعمال لجنة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

كتب- أسامة الديب:

زار الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة وممثلين عن الهيئة الهندسية، محافظة الفيوم لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المصانع بمنطقة كوم أوشيم الصناعية والمصانع الأخرى على بحيرة قارون والمصارف المؤدية لها.

يأتي ذلك في إطار متابعة توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بإعادة التوازن البيئي لتطوير وتنمية بحيرة قارون المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتكليفات وزيرة البيئة بضرورة متابعة أعمال إعادة التوازن البيئي للبحيرة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية للجنة لإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية ومتابعة أخذ العينات من المياه الخارجة من الشركة للتأكد من مدى مطابقتها لمعايير الصرف من عدمه، بالإضافة إلى أعمال التفتيش البيئي على الشركات والمصانع الأخرى بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

وتضمنت الزيارة كذلك لقاء رئيس جهاز شئون البيئة مع عصام سعد محافظ الفيوم؛ لبحث إجراءات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وأفضل الطرق لمعالجة مياه البحيرة بما يتناسب مع طبيعتها، وما تم انجازه من أعمال لجنة المرور على المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه أعمال التطوير.

يأتي هذا استمراراً لما تم عقده من اجتماعات خلال الفترة الماضية للجنة التي تضم ممثلين عن البيئة والزراعة والري والصرف الصحي والثروة السمكية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والاسكان، والمكلفة بإعداد دراسة للتوازن البيئي ببحيرة قارون، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالبحيرة ووضع حلول جذرية لحل مشكلة التلوث.