أبرزها الموالح والبطاطس.. 10 منتجات على رأس صادرات مصر الزراعية
كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.7 مليون طن حتى الآن.
وبحسب تقرير الوزارة فإن الصادرات بلغت 4 ملايين و708 آلاف و916 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 533 ألفا و830 طنا عن نفس المدة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 حتى 4 سبتمبر الحالي، جاءت كالآتي:
وجاءت الحاصلات الزراعية الأكثر تصديرًا كالآتي:
- قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.
- إجمالي الصادرات من الموالح بلغت مليونا و751 ألفا و550 طنا.
- تصدير 699 ألفا و170 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني.
- تصدير 419 ألفا و377 طن بصل محتلا المركز الثالث في الصادرات.
- احتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 109 آلاف و587 طنا.
- احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و691 طنا.
- الثوم احتل المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 25 ألفا و711 طنا.
- احتلت الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 12 ألفا و557 طنا.
- الجوافة، في المركز الثامن بإجمالي 9017 طنا.
- حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8978 طنا.
- حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7021 طنا للخيار، و5500 طن للفلفل.
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