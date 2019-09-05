أبرزها الموالح والبطاطس.. 10 منتجات على رأس صادرات مصر الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.7 مليون طن حتى الآن.

وبحسب تقرير الوزارة فإن الصادرات بلغت 4 ملايين و708 آلاف و916 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 533 ألفا و830 طنا عن نفس المدة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 حتى 4 سبتمبر الحالي، جاءت كالآتي:

وجاءت الحاصلات الزراعية الأكثر تصديرًا كالآتي:

- قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

- إجمالي الصادرات من الموالح بلغت مليونا و751 ألفا و550 طنا.

- تصدير 699 ألفا و170 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني.

- تصدير 419 ألفا و377 طن بصل محتلا المركز الثالث في الصادرات.

- احتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 109 آلاف و587 طنا.

- احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و691 طنا.

- الثوم احتل المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 25 ألفا و711 طنا.

- احتلت الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 12 ألفا و557 طنا.

- الجوافة، في المركز الثامن بإجمالي 9017 طنا.

- حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8978 طنا.

- حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7021 طنا للخيار، و5500 طن للفلفل.