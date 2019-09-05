"العربية للتصنيع" تشارك في الخطة القومية لتطوير التعليم الفني

كتب- أسامة الديب:

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، أهمية المشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم الفني وتلبية احتياجات الصناعة والتنمية، مشيرا إلى أن التعليم الفني يعد بمثابة أمل مصر لتحقيق النقلة الصناعية المقبلة والقوى العاملة التي تشغل المصانع.

وأوضح التراس - خلال افتتاح مدرسة الهيئة العربية للتصنيع الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمنطقة مصر الجديدة - أنه تم مد فترة التقديم للدفعة الأولى من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة لعام 2019 حتى 10 سبتمبر الجاري؛ مشيدا بمبادرة وزارة التربية والتعليم والجهود المبذولة فيه للارتقاء بالصناعة الوطنية لإنشاء مدارس داخل مؤسسات الصناعة الوطنية لجميع المهن؛ بما يسهم في إمداد سوق العمل بعمالة فنية تتمتع بمواصفات علمية ومهنية متطورة مدعومة بالتطبيق العملي، وفقا لبرامج دراسية متطورة مسايرة مستجدات سوق العمل.

وأضاف أن المتقدمين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام وبمجموع لا يقل عن 220 درجة، مشيرا إلى تطبيق المنهج المعتمد من وزارة التربية والتعليم لمهن الميكانيكا وإلكترونيات صناعية وفني طاقة متجددة ومدة الدراسة ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن التدريب يتم في إطار برامج دراسية متطورة وبمعايير عالمية على أن يمنح الخريج شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج وشهادات خبرة معتمدة من الهيئة العربية للتصنيع.

وشدد التراس على أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجي التعليم الفني، وضرورة تضافر وتعاون مؤسسات الدولة للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه العمالة الفنية المصرية والعمل على رفع كفاءتها وقيمتها التنافسية في الأسواق المحلية والعربية، مؤكدا أن التعليم الفني هو أساس الصناعة المصرية.

ووفقا لما نشر بموقع الهيئة العربية للتصنيع الإلكتروني بشبكة الإنترنت www.aoi.org.eg، أنه سيعقد اختبارات في اللغات العربية والإنجليزية والرياضيات، كما يوضح الموقع عن شروط التقديم ومستندات التقديم المطلوبة وكيفية التقديم ومواعيد الإختبارات والمقابلات الشخصية.