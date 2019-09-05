محافظة الجيزة: انتظام ضخ المياه للمناطق المتضررة

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت محافظة الجيزة انتظام ضخ المياه في المناطق التى تضررت من الانقطاعات خلال الأيام الماضية لوجود بعض المعوقات التى واجهت مرشحات المياه بمحطتى جزيرة الذهب وإمبابة، حيث تضافرت جهود المحافظة مع وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها المختلفة لزيادة معدل منسوب المياه لحل مشكلة لانقطاعات.

ووجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد الشكر إلى وزير الموارد المائيه الدكتور محمد عبد العاطى على الاستجابة الفورية والإجراءات السريعة لحسم المشكلة لرفع المعاناه عن المواطنين، وذلك استمراراً لجهود الوزارة للعمل على توفير إحتياجات كافة القطاعات من المياه وحسم أي شكوى فى حينه.

كما وجه محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة الشكر لأجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والرى للتعاون المثمر والبناء لخدمة المواطنين.

واشار المحافظ إلى أن الاجراءات التى تم اتخاذها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى وشركة مياه الشرب والصرف أسفرت عن تشغيل المحطات بالطاقة الكافية وضخ مياه الشرب بالكميات المناسبة للمواطنين.

يذكر أن محافظ الجيزة قد تفقد محطة مياه الشرب بإامبابة وجزيرة الذهب ليلاً للوقوف على حالة محطات والمعوقات التى تواجه ضخ المياه بالكميات المناسبة، وقد قام محافظ الجيزة بالتوصل لاتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى والشركة القابضة لمياه الشرب على زيادة معدل منسوب المياه لحل مشكلة الانقطاعات.