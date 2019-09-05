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وزير الآثار يستقبل السفير الياباني.. ويبحث الحصول على قرضين

08:13 م الخميس 05 سبتمبر 2019
وزير الآثار يستقبل السفير الياباني.. ويبحث الحصول على قرضين

وزير الآثار يستقبل السفير الياباني

كتب- محمد عاطف:

استقبل وزير الآثار، السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي، والوفد المرافق له من السفارة اليابانية وهيئة المعونة اليابانية "الجايكا".

وخلال اللقاء تمت مناقشة الاستعدادات اللازمة لإقامة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مع قرب انتهاء الأعمال الإنشائية للمتحف وافتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

وناقش الجانبان إمكانية تقديم الجانب اليابان الدعم الفني لتشغيل المتحف بعد افتتاحه، استكمالا للشراكة المصرية اليابانية الناجحة في اقامة هذا الصرح الثقافي الضخم عن طريق تقديم قرضين ميسرين بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار.

وزير الآثار السفير الياباني خالد العناني ماساكي نوكي

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