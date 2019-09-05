شيخ الأزهر يشيد بجهود القطاع الطبي بجامعة الأزهر في دعم للدولة

كتب- محمود مصطفى:

أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بدور القطاع الطبي بجامعة الأزهر ومشاركته الإيجابية والفعالة في دعم المنظومة الصحية للدولة، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات.

ووجه شيخ الأزهر بضرورة توفير خدمة طبية مناسبة للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية، وذلك من خلال المساهمة في المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي تم من خلالها إجراء آلاف العمليات من القسطرة القلبية، مشددًا على أن قطاع المستشفيات بالجامعة ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين عليه.

وجاءت تلك الزيارة عقب افتتاح فضيلته لقسم القلب والصدر بمستشفى سيد جلال الجامعي، والذي تأسس بالجهود الذاتية بمبلغ 40 مليون جنيه، حيث أشاد بأداء القائمين على القطاع الطبي؛ لما لمسه من تطور على أرض الواقع وتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمترددين عليها من المواطنين، وتقديم رعاية صحية فائقة للمرضى.

وحرص كل من شيخ الأزهر ورئيس الجامعة على الاطمئنان على المرضى، وزيارة بعض الحالات المحتجزة؛ لتلقي العلاج بالمستشفى التخصصي للوقوف على حالتهم الصحية، ويستمع منهم إلى مستوى الخدمة المقدمة لهم من طاقم الأطباء والتمريض، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة لهم، ولجميع المترددين على المستشفى.