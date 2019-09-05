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    ضبط فلاتر السجائر الإلكترونية قبل تهريبها مع روسية بمطار الغردقة

    04:58 م الخميس 05 سبتمبر 2019
    ضبط فلاتر السجائر الإلكترونية قبل تهريبها مع روسية بمطار الغردقة

    المضبوطات

    كتب - طه عبيد:

    أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي محاولة تهريب كمية من فلاتر السجائر الإلكترونية خبأتها راكبة روسية الجنسية داخل حقائبها لتهريبها من الجمارك وبيعها للبازارات السياحة وتحقيق مكاسب مادية وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية معها.

    وذكرت مصادر أنه "أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التركية رحلة رقم 702 القادمة من مطار تركيا اشتبه مهند سامى رئيس قسم تفتيش الركاب في راكبه روسية وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها عثرت معها على 74 خرطوشة فلاتر للسجائر الإلكترونية heet داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بها.

    قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​

    مطار الغردقة الدولي الجمارك السجائر الإلكترونية فلاتر السجائر

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