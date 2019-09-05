وزير الطيران المدني يوجه بوضع خطة للنهوض بمسابقات الرياضة الجوية

كتب- طه عبيد:

طالب وزير الطيران المدني، مجلس إدارة نادي الطيران المصري إعداد خطة مستقبلية كاملة لأنشطة النادي ومهامه خلال الفترة القادمة من أجل النهوض بالدور الذي يقوم به في مجال تنظيم البطولات والمسابقات الرياضية الجوية على مستوى الجمهورية، والعمل على أن يكون النادى قطاعاً منتجاً داخل الوزارة.

وأشار الوزير إلى أهميه التسويق الجيد للأنشطة الرياضية وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل كمنتج سياحي كامل بهدف الترويج للسياحة الرياضية واستثمار المناخ الجيد للأجواء المصرية الصالحة للطيران طوال العام مع ضرورة إعداد فرق وكوادرمؤهلة للمشاركة في المسابقات الدولية كي تكون مصر ممثلة دولياً في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس سمير عبدالروؤف رئيس نادي الطيران المصرى التابع لوزارة الطيران، والطيار أحمد فرغل مدير عام النادي

أكد الوزير على أهمية نشر ثقافة الرياضات الجوية "والتي تعد من أمتع الرياضات" بين عموم النشئ والشباب من خلال الأندية والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة الطيران والبالغ عددها 24 فرعا على مستوي الجمهورية ولما تحظئ به هذه الرياضات من اقبال كبير بين الكثيرين حول العالم .

ومن جانبه أعرب المهندس سمير عبدالروؤف أن نادي الطيران المصرى يحرص على نقل التقنيات الحديثة الخاصة بالرياضات الجوية والقوانين المنظمة للمسابقات في مختلف فروع الرياضات الجوية ، لكونه عضواً عاملاً وممثلاُ عن مصر بالإتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية FAI .

يعد نادي الطيران المصرى الذي أنشئ سنة 1911 ونظم أول مسابقة جوية للطيران الخفيف على مستوى العالم في نفس العام من أوائل الأندية التي انضمت للأتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية fAI ، كما قام بإستضافة الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للطيران بمدينة الأقصر شهر أكتوبر الماضي ، بعد 85 عام من انعقادها في مصر ، وقام بتنظيم بطولة العالم للباراموتر بمحافظة الفيوم مرتين متتاليتين خلال عامي 2017 / 2018 .