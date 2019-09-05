​التموين: إقامة 18 منطقة لوجستية وتجارية لتقليل الفاقد في تداول السلع

كتب- محمد سامي:

أعلن وزير التموين، التعاقد على إقامة 18 منطقة لوجستية وتجارية، وسيترتب عليه تقليل الفاقد فى تداول السلع وخاصة اللحوم والخضر والفواكهة، والتوفير للمستهلك، من خلال تقليل الفاقد، وتقليل مراحل التداول.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح المنطقة اللوجستية في طنطا، أن معارض أهلا مدارس الموجودة بمحافظة الغربية، مستمرة بنفس الأسعار المتفق عليها، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن الوزارة مستمرة فى دعم -هذه المشروعات التي ستعود بالنفع على الإقتصاد القومي،مؤكدة أن هناك خطة لتطوير كافة مكاتب التموين وخطة لنشر مشروع جمعيتي وسيتم الموافقة على أكثر من ألف موقع للمشروع على مستوى الجمهورية، وأيضا هناك خطة لاستكمال المناطق التجارية واللوجستية.