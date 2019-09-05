التموين: صرف 30% من مقررات سبتمبر لأصحاب البطاقات

كتب - محمد سامي:

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع.

وأوضحت وزارة التموين في بيان لها اليوم الخميس، أنه صرف ما يقرب من 30% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت طرح مناقصة جديدة عالمية للعام المالي الحالي رقم " 4"، لشراء زيت الطعام وطرحة على بطاقات التموين، على أن يتم البت فى العروض المقدمة من الشركات الراغبة فى المشاركة فى المناقصة، اليوم الخميس، شريطة أن تكون فترة وصول زيت الطعام على فترتين الأولى من يوم 10 حتى 25 أكتوبر المقبل، والثانية من 25 أكتوبر حتى العاشر من نوفمبر المقبل.