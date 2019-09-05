«الطيران المدني» تعلن ختام الموسم: وصول 110 ألف حاج من السعودية

كتب - طه عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني انتهاء موسم حج هذا العام رسميا، بعودة ما يقرب من 110 ألف حاج من الحجاج المصريين من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى "مطارات القاهرة وبرج العرب بالأسكندرية والأقصر وأسوان والغردقة"، وعودة الحجاج الترانزيت القادمين من الأراضي المقدسة عبر مطار القاهرة الدولي على رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، والخطوط الجوية السعودية والشركات المصرية والسعودية الخاصة الأخرى، وعودة حجاج دولتي مالي وفلسطين الذين نقلتهم مصر للطيران علي 33 رحلة جوية .

وأرجع وزير الطيران المدني نجاح الموسم إلى خطة الوزارة الموضوعة سلفًا هذا العام، وتضافر جهود جميع الجهات والشركات التابعة للوزارة من فرق عمل المطارت والملاحة الجوية والعمليات الجوية والركب الطائر والمحطات والأمن والصيانة والخدمات الأرضية والتحميل والحجز المركزي ووحدة إدارة الأزمات والعلاقات العامة، لما قدموه من تسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر، وتقديم أفضل الرعاية لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة خلال مرحلتى الذهاب والعودة من وإلى الأراضى المقدسة، فضلًا عن تجهيزات الخيمة المكيفة التي تم إعدادها خارج مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة أمام صالتي السفر والوصول لاستقبال وتوديع أسر الحجاج وذويهم، وتوفير خدمة الشاتل باص لنقل الحجاج بين مبانى مطار القاهرة، وزيادة أعداد عربات أخدم نفسك بمنطقة السيور ومناطق إنزال الحقائب بمبنى الرحلات الموسمية.

وأضاف الوزير أن ما قامت به الوزارة بتواجد عدد من ضباط الجوازات وأطباء الحجر الصحي على الطائرات العريضة، وقيامهم بتسهيل إجراءات خروج الحجاج من المطار ساهم في تفادي حالات التكدس بصالات الوصول وانسيابية حركة الركاب داخل المطار.

وأشاد الوزير بنجاح موسم الحج وخروجه بصورة مشرفة دون أي عقبات تعرقل انسيابية الجسر الجوي، ما يمثل شهادة نجاح جديدة تضاف لمجهودات العاملين بقطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن النجاح جاء بفضل التنسيق والتعاون المثمر بين كافة الوزارات القائمة على تنظيم الحج وهى "الداخلية والخارجية والتضامن الاجتماعي والسياحة والأوقاف والصحة والمالية" وغيرها، وكذلك التعاون المشترك مع السلطات السعودية لتذليل كافة العقبات أمام الحجاج، وإنهاء إجراءات سفرهم من المطارات المصرية والسعودية في سهولة.