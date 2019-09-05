المطار ينهي إجراءات شحن جثمان السفير الروسي إلى موسكو

كتب - طه عبيد:

أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات شحن جثمان السفير الروسي في القاهرة، سيرجي كيربيتشينكو، الذي وافته المنية، الاثنين الماضي، داخل أحد المستشفيات الخاصة، ليتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو لدفنه هناك.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات شحن جثمان سيرجي كيربيتشينكو، على الطائرة الروسية إيروفلوت، المتجهة إلى العاصمة موسكو، ورافقته أسرته التي كانت متواجدة في القاهرة، وكانت في وداعه أيضا بالمطار السفيرة عبير سليمان نائب وزير الخارجية .

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت الاثنين الماضي، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، داخل أحد مستشفيات القاهرة بشكل مفاجئ ، عن عمر يناهز 68 عاما.

يذكر أن السفير الروسي كيربيتشنكو ولد عام 1951، وينتمي إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، وتولى منصبه كسفير روسيا لدى القاهرة منذ عام 2011، وكان يعرف بأنه دبلوماسي موهوب وسفير فوق العادة، كما خدم في العديد من البلدان العربية، بينها السعودية والإمارات وليبيا وسوريا.