وزير التعليم العالي يتفقد مبنى إدارة الطلاب الوافدين

كتب- محمد قاسم:

تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الخميس مقر الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بمبنى وزارة التعليم العالى بمدينة نصر بالقاهرة.

تفقد الوزير خلال الزيارة الإدارات المختصة بالتعامل مع الطلاب الوافدين للاطمئنان على توافر كافة الخدمات، وكذلك تيسير الإجراءات اللازمة لإنهاء أوراقهم، ومراعاة إنجاز أوراق ومتطلبات التقديم فى أقصر مدة زمنية ممكنة.

والتقى الوزير خلال الزيارة بعدد من الطلاب الوافدين، واستمع إلى آرائهم فى الخدمات المقدمة لهم بعد التطوير الشامل الذى شهده المبنى ودعمه بكافة الإمكانيات المطلوبة، وتجميع كافة الخدمات التى يحتاجها الطلاب فى مكان واحد، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتطوير المبنى بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني حيث تم تحديث المبنى وفقًا لأحدث الأنظمة الإلكترونية لضمان تسهيل الخدمات التعليمية والإدارية والثقافية والاجتماعية التي تقدمها الوزارة للطلاب الوافدين بكفاءة وسرعة ودقة، حيث يضم المبنى نادى للوافدين بالدور الأرضي، ومركز اللغة العربية بالدور الأول، وإدارة المنح وقبول الطلاب الوافدين، والتي تضم إدارة الجنسيات، ووحدة بنك مصر المصرفي، وإدارة الإقامات والجنسيات والهجرة بالدور الثاني، ومكاتب الموظفين بالإدارة بالدور الثالث.

وأوضح أن الوزارة قامت بتوفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني، وتوفير فرع لبنك مصر داخل الإدارة، وكذلك خدمة الانتظار الرقمي، إلى جانب توفير وحدات لرعاية الطلاب الوافدين بمختلف الجامعات، وخط ساخن لاستقبال شكاوى واستفسارات الطلاب الوافدين بمختلف الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية بما يسهم في تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم في العملية التعليمية من بداية العام الدراسي، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة، وتذليل المعوقات والمشاكل التي تواجههم.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت تطبيق "ادرس فى مصر" لمساعدة الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم فى التعرف على المؤسسات التعليمية مشيراً إلى أن التطبيق يتضمن بيانات كافة مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والتى تشمل: الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا.

وأشار إلى أن التطبيق يتسم بسهولة الاستخدام ويعمل على نظامى أندرويد وآيفون كما أنه ثنائى اللغة (عربى/إنجليزى)، بالإضافة إلى ارتباطه مع بوابة الوافدين، ومع نظام التنسيق بمراحله المختلفة وبنظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة.

ويتم تحميله من خلال الرابط https://apps.apple.com/us/app/study-in-egypt/id1475711656?ls=1

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informatique.myuniversity

ومن جانبهم أعرب الطلاب الوافدين عن سعادتهم بالتطوير الشامل لإدارة الطلاب الوافدين وحسن المعاملة من موظفى الإدارة ويسر الإجراءات الإلكترونية والورقية للتقديم.