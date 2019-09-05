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​السيسي يستقبل جنبلاط ويؤكد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان

12:19 م الخميس 05 سبتمبر 2019
​السيسي يستقبل جنبلاط ويؤكد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي.

كما اكد الرئيس حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، مؤكداً تثمين مصر لدور "جنبلاط" العروبي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.

من جانبه، أكد جنبلاط حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط لبنان ومصر.

وعير عن تقديره للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

?السيسي وليد جنبلاط لبنان مصر الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

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