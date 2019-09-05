برلماني: إخضاع الوجبات المدرسية لهيئة الغذاء يحافظ على صحة التلاميذ

كتب- أحمد علي:

أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تخفيض سعر التعاقد مع الشركة المنوطة بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت شاملة المنظومة الإلكترونية المشروطة بالحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء تضمن الحفاظ على صحة أطفالنا بالمدراس.

وقال "مرشد" في بيان، اليوم، إنه يجب على الهيئة القومية لسلامة الغذاء اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن سلامة وجبات البسكويت مشيدا أيضا بموافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع عدد من الشركات الأخرى المتخصصة في الصناعات الغذائية والمستوفاة لشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توريد باقي الكميات المطلوبة لتغطية التغذية المدرسية من وجبات البسكويت لجميع طلاب محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2019 – 2020، بالأسعار النهائية التي جرى الاتفاق عليها مع الشركة الأولى وبذات الشروط والمواصفات.

كما وجه النائب التحية لمجلس الوزراء لموافقته على التعاقد مع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة لتوريد 250 مليون وجبة فطيرة بالعجوة للعام الدراسي 2019 – 2020، بشرط استيفاء أيضا موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.