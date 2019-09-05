برلماني: نجاح تطوير التعليم يعيد بناء الإنسان المصري

كتب- أحمد علي:

أشاد حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، بالقضايا التي استعرضها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019-2020، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام ومشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة.

وأكد "أبو جاد" في بيان اليوم، تأييده التام لتأكيد وزير التعليم، اهتمام الوزارة بإنجاح المشروع القومي للتعليم وإعادة بناء الإنسان المصري من خلال إنشاء نظام تعليمي جديد، الذي انطلق في سبتمبر 2018 وحصلت من خلاله أول دفعة من أطفالنا في مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مناهج جديدة تمامًا متطورة وان اهتماما من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع في إعداد مناهج الصفوف التالية بعد الصف الثاني الابتدائي.

وأشار إلى أن بناء الإنسان المصري لن يتحقق على أرض الواقع إلا من خلال نجاح المشروع القومي للتعليم، وأن ذلك لن يحققه الوزير وحده ولابد من مساندة حقيقية من الشعب المصري كله.​