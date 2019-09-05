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قرار حكومة باعتبار أرض مشروع وصلة شرق المعمورة من المنفعة العامة

11:10 ص الخميس 05 سبتمبر 2019
قرار حكومة باعتبار أرض مشروع وصلة شرق المعمورة من المنفعة العامة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد قاسم:

نشرت الجريدة الرسمية قرار لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بطول 3.25 كيلو متر من ميناء أبو قير بمحافظة الإسكندرية والمتضمن تنفيذ كوبري التقاطع والأعمال الصناعية أعلى الترع والمصارف، من أعمال المنفعة العامة.

وتضمن القرار في مادته الثانية، بأن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

مصطفى مدبولي مشروع وصلة شرق المعمور ميناء أبو قير الإسكندرية

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