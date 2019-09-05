قرار حكومة باعتبار أرض مشروع وصلة شرق المعمورة من المنفعة العامة

كتب- محمد قاسم:

نشرت الجريدة الرسمية قرار لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بطول 3.25 كيلو متر من ميناء أبو قير بمحافظة الإسكندرية والمتضمن تنفيذ كوبري التقاطع والأعمال الصناعية أعلى الترع والمصارف، من أعمال المنفعة العامة.

وتضمن القرار في مادته الثانية، بأن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.