وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "الاجتماعي" بعدد من المحافظات والمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمحافظات (الشرقية – بورسعيد – دمياط – الفيوم – مطروح)، ومدن (بدر – أسوان الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة)، وذلك بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومديرى المشروع بالمواقع المختلفة.

وجدد الوزير، تأكيده ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات بأعلى جودة وتسليمها لمستحقيها، والمتابعة الدائمة لمراحل التنفيذ المختلفة، وتنفيذ أعمال الطرق والمرافق للانتهاء منها بالتوازى مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: فى محافظة الشرقية، تم الانتهاء من تنفيذ 526 وحدة، وجارٍ تنفيذ 920 وحدة، وفى محافظة بورسعيد، جارٍ تنفيذ 13796 وحدة بمدينة بورفؤاد، وفى محافظة دمياط، تم الانتهاء من تنفيذ 656 وحدة، وجارٍ تنفيذ 60 وحدة، وفى محافظة الفيوم، تم الانتهاء من تنفيذ 4008 وحدات، وجارٍ تنفيذ 120 وحدة، وفى محافظة مطروح، تم الانتهاء من تنفيذ 920 وحدة، وجارٍ تنفيذ 360 وحدة.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: فى مدينة بدر، تم وجارٍ تنفيذ 38880 وحدة، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 6720 وحدة، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 11928 وحدة، وفي مدينة المنيا الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 10848 وحدة، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم وجارٍ تنفيذ 77408 وحدات، وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ 70272 وحدة.